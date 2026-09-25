«Это хорошая новость для Украины и плохая – для России» 1 25.09.2026, 16:09

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В ЕС согласовали условия выделения 6,6 миллиардов евро из Фонда мира для Украины.

Страны-члены ЕС договорились об условиях выделения Украине средств в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Об этом в своем X написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает «Европейская правда».

Каллас подчеркнула, что это «хорошая новость для Украины и плохая – для России».

По её словам, 900 млн евро предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Еще миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования.

А 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что перенаправят свою долю на нужды Украины, сообщила глава европейской дипломатии.

- Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу, чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа же поступает наоборот, – резюмировала Каллас.

Окончательное решение должно быть принято министрами обороны стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник.

В то же время остается нерешенным вопрос о распределении 4,7 млрд между странами-членами и о том, какая часть этой суммы будет выделена Украине.

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