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Fire Point раскрыла, чем ударили по заводу в российском Воронеже

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  • 25.09.2026, 16:31
  • 13,404
Fire Point раскрыла, чем ударили по заводу в российском Воронеже
Фото: digirpt.com

В Сети появился момент попадания.

Российское предприятие Воронежсинтезкаучук в Воронеже в ночь на пятницу, 25 сентября, было поражено беспилотниками FP-1. Об этом рассказали в украинской оборонной компании Fire Point.

Там отметили, что данное предприятие производит синтетические каучуки и другое химическое сырье, которое, в частности, используется при производстве твердого ракетного топлива для ракет ОТРК Искандер.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на пятницу были поражены три предприятия в РФ, задействованные в производстве ракетного вооружения, в частности завод Искра в Ульяновске, Ефремовский завод синтетического каучука в Тульской области и Воронежсинтезкаучук в Воронеже.

Ранее 25 сентября в Сети сообщили, что в Воронеже во время атаки дронов мог быть поражен завод Воронежсинтезкаучук.

Предприятие расположено недалеко от ТЭЦ, а менее чем в двух километрах от него находится возвышенность, где установлен ЗРПК Панцирь. Также поблизости, вероятно, размещена позиция комплексов С-300/С-400, писал российский Telegram-канал Astra.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал, в частности, видео, на котором, как отмечается, момент попадания в Воронеже.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины 24 сентября и в ночь на пятницу, 25 сентября, поразили два нефтеперерабатывающих завода в Пермском крае и Ростовской области РФ.

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