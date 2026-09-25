Лукашенко отправил белорусских военных в Россию

Лукашенко отправил белорусских военных в Россию6
- 25.09.2026, 16:38
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На масштабные учения ОДКБ.
Военнослужащие вооруженных сил Беларуси примут участие в комплексе учений Организации «Договора о коллективной безопасности», которые пройдут на одном из российских полигонов.
Как сообщает Минобороны, белорусский контингент присоединится к командно-штабному учению с военными коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026».
Также в России состоятся специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».