Лукашенко отправил белорусских военных в Россию 6 25.09.2026, 16:38

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На масштабные учения ОДКБ.

Военнослужащие вооруженных сил Беларуси примут участие в комплексе учений Организации «Договора о коллективной безопасности», которые пройдут на одном из российских полигонов.

Как сообщает Минобороны, белорусский контингент присоединится к командно-штабному учению с военными коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026».

Также в России состоятся специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

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