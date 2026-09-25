В недрах Антарктиды обнаружили нечто загадочное 25.09.2026, 16:50

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Исследователи полагают, что в прошлом на континенте существовали «супергоры».

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества сложной жизни. Кембрийский взрыв, как известно, принес на Землю резкий всплеск биологического разнообразия, давший толчок эволюции животных в том виде, каком мы их знаем сегодня, пишет Gizmodo.

Десятилетиями ученые выдвигали множество гипотез для объяснения этого феномена, и теперь появилась еще одна: гигантские антарктические горы, исчезнувшие миллионы лет назад, спровоцировали этот взрывной рост жизни на Земле.

В новом исследовании австралийские ученые проанализировали частицы циркона из Антарктиды убедительно свидетельствует о том, что на этих ныне безжизненных землях когда-то возвышался огромный горный хребет.

В процессе эрозии эти древние горы высвобождали питательные вещества, которыми питались организмы у самого основания пищевой цепи. Происходивший благодаря этому фотосинтез привел к резкому росту уровня кислорода в атмосфере, что создало благоприятные условия для более сложных организмов.

По словам исследователей, если стремительная эволюция происходит в ответ на благоприятные изменения окружающей среды, то эволюционные сдвиги кембрийского периода должны были бы сопровождаться изменениями среды обитания сопоставимого масштаба. Результаты нового исследования указывают на то, что именно эрозия исчезнувших горных хребтов Антарктиды и стала тем самым масштабным изменением окружающей среды.

В ходе исследования команда собрала 1712 зерен циркона в 12 различных точках ледяного континента Затем ученые определили возраст образцов с помощью уран-свинцового метода, позволяющего установить точное время кристаллизации циркона. На основе полученных данных исследователи выделили четыре пика в распределении возраста частиц циркона. Образцы датируются периодом от 650 до 450 миллионов лет назад, что хорошо согласуется со временем формирования суперконтинента Гондвана.

Авторы отмечают, что найденные цирконы указывают на существование давно исчезнувшей горной цепи. Причем, эти горы, вероятно, были значительно масштабнее тех, которые мы видим сегодня — ученые прозвали их супергорами Антартиды.

Если эта гипотеза верна, то исчезновение таких супергор могло сыграть важную роль в событиях кембрийского взрыва. В частности, эти горы могли служить источником "необходимых для жизни веществ", таких как фосфор, железо и карбонаты.

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