Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили российские самолеты

Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили российские самолеты1
- 25.09.2026, 17:04
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Авиация союзников идентифицировала несколько истребителей РФ над Финским заливом.
Финляндия и Швеция подняли в воздух истребители для перехвата и идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Это была первая совместная операция такого типа двух скандинавских стран, сообщило Reuters.
Истребители двух стран отследили и идентифицировали группу российских самолетов, в состав которой входили транспортный самолет и несколько истребителей.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что состоявшаяся 24 сентября операция продемонстрировала, как сотрудничество в рамках так называемой системы Quick Reaction Alert (QRA) может обеспечивать мониторинг и защиту воздушного пространства обеих стран.
- Это конкретное проявление готовности и доверия, которые мы совместно выстроили, а также свидетельство силы северного, северо-балтийского и более широкого сотрудничества в рамках НАТО в нашей части мира, – отметил Кристерссон.
По его словам, Балтийское море еще никогда не было таким уязвимым, как сейчас, но в то же время оно еще никогда не было так хорошо защищено, как сегодня.