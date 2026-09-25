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Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили российские самолеты

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  • 25.09.2026, 17:04
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Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили российские самолеты
Фото: By Kotivalo - Own work

Авиация союзников идентифицировала несколько истребителей РФ над Финским заливом.

Финляндия и Швеция подняли в воздух истребители для перехвата и идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Это была первая совместная операция такого типа двух скандинавских стран, сообщило Reuters.

Истребители двух стран отследили и идентифицировали группу российских самолетов, в состав которой входили транспортный самолет и несколько истребителей.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что состоявшаяся 24 сентября операция продемонстрировала, как сотрудничество в рамках так называемой системы Quick Reaction Alert (QRA) может обеспечивать мониторинг и защиту воздушного пространства обеих стран.

- Это конкретное проявление готовности и доверия, которые мы совместно выстроили, а также свидетельство силы северного, северо-балтийского и более широкого сотрудничества в рамках НАТО в нашей части мира, – отметил Кристерссон.

По его словам, Балтийское море еще никогда не было таким уязвимым, как сейчас, но в то же время оно еще никогда не было так хорошо защищено, как сегодня.

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