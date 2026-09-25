Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином 10 25.09.2026, 17:37

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ФОТО: GETTY IMAGES

Но деталей не объявил.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином «очень продуктивной», однако никаких существенных деталей или объявлений по соглашению не предоставил, сообщает Bloomberg.

Как отметило издание, американский лидер заявил, что переговоры были полезны для обеих стран.

В то же время по итогам встречи не объявили о решении ключевых вопросов, усложняющих отношения США и Китая, в частности, по торговле, экспортному контролю, Тайваню или соперничеству в сфере искусственного интеллекта.

«Состоятся невероятные вещи», - заверил Трамп по итогам переговоров.

Вместо обсуждения угроз новых технологий для рабочих мест и окружающей среды Трамп акцентировал на стремлении изменить терминологию и утверждал, что Си Цзиньпин поддержал такую инициативу.

«Как и почти всем другим, ему, кажется, нравилось называть неудачно и неточно названный искусственный интеллект гораздо более точным и важным именем - суперинтеллект. Это было бы "супер!". Все минувшей ночью тоже согласились», - рассказал американский президент.

По данным издания, единственным существенным шагом стало решение о продлении торгового перемирия до 10 января. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Срок предварительной договоренности должен был истек в ноябре. Китайская сторона официально это решение еще не подтвердила.

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