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В ЮАР тысячи людей вышли на барбекю ради рекорда

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  • 25.09.2026, 18:03
В ЮАР тысячи людей вышли на барбекю ради рекорда
Фото: АР

Участники жарили традиционные южноафриканские колбаски, а также бургеры, стейки и отбивные.

В столице ЮАР Претории тысячи людей собрались на массовое барбекю, чтобы попытаться побить мировой рекорд по числу участников, одновременно готовящих еду на гриле, пишет KSAT.

Действующий рекорд был установлен в японском городе Исигаки в 2023 году — тогда одновременно жарили мясо 2220 человек.

На этот раз организаторы рассчитывали примерно на 3000 участников и подготовили около 500 гриль-станций. По правилам Guinness World Records, каждый участник должен был непрерывно готовить еду не менее пяти минут.

«Если кто-то покидает свое место, его результат не засчитывается», — пояснила представитель Guinness World Records Паулина Сапинска.

Участники жарили традиционные южноафриканские колбаски, а также бургеры, стейки и отбивные.

Годом ранее страна уже пыталась установить такой рекорд, но тогда попытка провалилась, поскольку слишком много участников покинули свои места.

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