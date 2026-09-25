В Санкт-Петербурге в день приезда Путина отключили мобильный интернет

В Санкт-Петербурге в день приезда Путина отключили мобильный интернет2
- 25.09.2026, 18:16
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Диктатор РФ боится за свою безопасность.
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. 25 сентября в город должен приехать президент России Владимир Путин для участия в XII Международном форуме объединенных культур. По данным Downdetector, число жалоб на шатдауны начало расти после 15:00 и приблизилось к 300. Пользователи пишут, что у них не открываются сайты и приложения, работают только «белые списки» разрешенных властями сайтов. Ни в Петербурге, ни в Ленинградской области предупреждений об атаках беспилотников в пятницу не было, передает The Moscow Times.
«Городской центр управления парковками» сообщил о проблемах с оплатой парковки через мобильный интернет. Власти перекрыли улицы, из-за чего в центре образовались пробки. В частности, для проезда закрыты Университетская набережная между Дворцовым мостом и Кадетской линией, Конногвардейский бульвар и Галерная улица. Заторы наблюдаются на набережной Обводного канала, Садовой улице, улице Декабристов и Малой Морской.
У второй сцены Мариинского театра, где с 17:00 до 19:00 должно пройти «специальное событие» форума, дежурит полиция, Росгвардия, пожарные и скорая.
О том, что Путин приедет в Петербург и посетит форум объединенных культур, сообщила его советник Елена Ямпольская. При этом в программе мероприятия выступление президента не значится. Ямпольская утверждала, что официальные делегации для участия в форуме прислали 40 стран. Среди заявленных тем — сохранение «традиционных духовно-нравственных ценностей», культурный суверенитет и «Россия без Голливуда».
Ранее Путин приезжал в Петербург на День Военно-морского флота — 26 июля. Тогда в городе также отключали мобильный интернет и работали только «белые списки».