The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века 2 25.09.2026, 18:49

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Иллюстрационное фото

В составлении списка участвовали более 500 представителей киноиндустрии.

Издание The New York Times составило список ста лучших сериалов XXI века, включив в него проекты, вышедшие после 1 января 2000 года.

На первом месте оказался проект «Во все тяжкие» (2008–2013) — история школьного учителя химии Уолтера Уайта, который, узнав о раке, начинает производить метамфетамин ради обеспечения семьи.

Второе место заняла криминальная драма «Прослушка» (2002–2008), а третье — «Безумцы» (2007–2015). В пятерку лучших также вошли «Наследники» и «Дрянь».

В первую десятку вошли «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».

Среди известных проектов также оказались американская версия «Офиса», «Американцы», «Чернобыль», «Корона», «Черное зеркало», «Лучше звоните Солу» и «Разделение».

В список попали и сравнительно новые сериалы: «Питт», «Переходный возраст», «Хитрости», «Медведь», «Тед Лассо», «Сегун» и «Дипломатка».

Завершают сотню «Остановись и гори», «Сообщество», «ОА», «Девочки Гилмор» и «Скандал».

В составлении списка участвовали более 500 представителей киноиндустрии — актеры, режиссеры, шоураннеры и другие профессионалы.

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