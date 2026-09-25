The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века2
- 25.09.2026, 18:49
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В составлении списка участвовали более 500 представителей киноиндустрии.
Издание The New York Times составило список ста лучших сериалов XXI века, включив в него проекты, вышедшие после 1 января 2000 года.
На первом месте оказался проект «Во все тяжкие» (2008–2013) — история школьного учителя химии Уолтера Уайта, который, узнав о раке, начинает производить метамфетамин ради обеспечения семьи.
Второе место заняла криминальная драма «Прослушка» (2002–2008), а третье — «Безумцы» (2007–2015). В пятерку лучших также вошли «Наследники» и «Дрянь».
В первую десятку вошли «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».
Среди известных проектов также оказались американская версия «Офиса», «Американцы», «Чернобыль», «Корона», «Черное зеркало», «Лучше звоните Солу» и «Разделение».
В список попали и сравнительно новые сериалы: «Питт», «Переходный возраст», «Хитрости», «Медведь», «Тед Лассо», «Сегун» и «Дипломатка».
Завершают сотню «Остановись и гори», «Сообщество», «ОА», «Девочки Гилмор» и «Скандал».
В составлении списка участвовали более 500 представителей киноиндустрии — актеры, режиссеры, шоураннеры и другие профессионалы.