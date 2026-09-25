Каждый десятый депутат новой Думы оказался «участником СВО» 11 25.09.2026, 19:18

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Иллюстрационное фото

Пресс-секретарь Путина заявил, что опыт оккупантов будет востребован при подготовке новых решений.

В Госдуму нового созыва избрали 46 участников вторжения в Украину — это более 10% от общего числа депутатских мандатов. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии по утверждению итогов выборов. По ее словам, 41 «ветеран СВО» представляет «Единую Россию», три — ЛДПР, еще один прошел от «Справедливой России» и один — в качестве самовыдвиженца.

«Впервые у нас избрано 46 участников специальной военной операции. То есть фактически свыше 10% от общего количества мандатов», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС). Она добавила, что это «серьезное отличие» от предыдущей избирательной кампании и предположила, что бывшие военные будут «задавать определенное настроение в Думе».

В Кремле положительно оценили избрание участников войны депутатами. Пресс-секретарь диктатора РФ РФ Дмитрий Песков заявил, что их опыт будет востребован при подготовке новых решений. «Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили», — сказал он.

Ранее источники Faridaily сообщали, что в Кремле рассчитывали провести в Госдуму не менее 100 участников войны. Владимир Путин неоднократно называл их «новой элитой» и призывал активнее привлекать «героев СВО» к работе в государственных структурах. Один из собеседников Faridaily отмечал, что сделать участников войны депутатами — «самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть»: по его словам, они будут назначены не в исполнительную власть, «где деньги», и не в финансово-промышленные группы, «где реальные хозяева России», а «в безвластную представительную власть».

По итогам выборов, прошедших 18–20 сентября, «Единая Россия» получила рекордные 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 в одномандатных округах. КПРФ получила 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Еще один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам.

Путин, комментируя результаты голосования, заявил, что россияне проголосовали за войну.

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