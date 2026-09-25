Арина Соболенко и жена Роналду померялись бриллиантовыми кольцами

Арина Соболенко и жена Роналду померялись бриллиантовыми кольцами18
- 25.09.2026, 19:06
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Стало известно, чье кольцо оказалось дороже.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в Неделе моды в Милане, где она представляла Gucci и была в одной компании с мировыми знаменитостями.
Например, на одном из показов она сидела рядом с Джорджиной Родригес – женой Криштиану Роналду, и американской хип-хоп певицей Карди Би.
С Джорджиной Арина общалась и за кулисами. Они показывали друг другу кольца.
Джорджина вышла замуж за Криштиану совсем недавно, в августе, а до того он подарил ей помолвочное кольцо. Писали, что бриллиант в нем может весить минимум около 22 карат, а стоимость украшения тянет где-то на 3-5 миллионов.
Эксперты полагают, что кольцо Соболенко стоит около 500-800 тысяч долларов.