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Арина Соболенко и жена Роналду померялись бриллиантовыми кольцами

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  • 25.09.2026, 19:06
  • 5,462
Арина Соболенко и жена Роналду померялись бриллиантовыми кольцами

Стало известно, чье кольцо оказалось дороже.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в Неделе моды в Милане, где она представляла Gucci и была в одной компании с мировыми знаменитостями.

Например, на одном из показов она сидела рядом с Джорджиной Родригес – женой Криштиану Роналду, и американской хип-хоп певицей Карди Би.

С Джорджиной Арина общалась и за кулисами. Они показывали друг другу кольца.

Джорджина вышла замуж за Криштиану совсем недавно, в августе, а до того он подарил ей помолвочное кольцо. Писали, что бриллиант в нем может весить минимум около 22 карат, а стоимость украшения тянет где-то на 3-5 миллионов.

Эксперты полагают, что кольцо Соболенко стоит около 500-800 тысяч долларов.

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