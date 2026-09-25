Кто оказался за столом Трампа и Си в Белом доме 13 25.09.2026, 18:44

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фото: vreme.com

New York Times представляет самых известных.

На государственный ужин в Белом доме в честь председателя КНР Си Цзиньпина собрались более 130 гостей. Помимо американских и китайских чиновников, Дональд Трамп и Мелания Трамп пригласили целую группу крупнейших руководителей технологических и финансовых компаний. Белый дом подтвердил участие «деловых лидеров и представителей правительства», пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Среди самых заметных гостей были:

Илон Маск — глава SpaceX и Tesla. Его присутствие особенно выделялось на фоне тесных связей американской технологической отрасли с Китаем.

Джефф Безос — председатель Amazon. Миллиардер оказался среди гостей спустя несколько лет после ухода с поста руководителя компании.

Дженсен Хуанг — глава Nvidia, одного из ключевых мировых производителей процессоров и систем для искусственного интеллекта. Его компания напрямую связана с технологическим противостоянием США и Китая.

Сэм Альтман — глава OpenAI, разработчика ChatGPT. Для компании китайский рынок и вопрос доступа к передовым технологиям остаются частью более широкой борьбы за лидерство в ИИ.

Марк Цукерберг — глава Meta. Его приглашение стало еще одним знаком того, насколько тесно внешняя политика США теперь переплетается с интересами крупнейших технологических компаний.

Тим Кук — председатель совета директоров Apple. Компания сохраняет масштабную производственную и коммерческую связь с Китаем, поэтому его присутствие на переговорах между Вашингтоном и Пекином особенно символично.

Всего в списке оказались представители Nvidia, Apple, Meta, Amazon, OpenAI, Google, Microsoft, Qualcomm, Boeing, BlackRock, JPMorgan Chase и других крупнейших компаний.

The New York Times отмечает, что на ужине присутствовали как американские руководители бизнеса, так и представители китайской делегации. Сам Белый дом назвал вечер частью официального государственного визита Си Цзиньпина в США.

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