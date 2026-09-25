Можно ли белорусам оставить машину в «чужом» дворе на длительный срок?1
- 25.09.2026, 13:01
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Объяснила эксперт.
Можно ли на несколько недель или месяц оставить машину во дворе дома, жильцом которого я не являюсь? Такой вопрос «АиФ» задал житель Гродно.
«В Правилах дорожного движения нашей страны нет понятий «свой» или «чужой» двор - это земли общего пользования, а значит, вы можете припарковаться в любом дворе на любой срок, если машина стоит без нарушения правил дорожного движения, - утверждает инструктор по вождению Татьяна Дорошкевич.
- Однако на практике, если машина длительное время стоит во дворе, покрывается грязью (листьями, зимой - снегом), жильцы могут посчитать ее неэксплуатируемым транспортным средством, или, проще говоря, «автохламом», и направить жалобу в ЖЭС либо администрацию района.
Далее начнется процедура поиска собственника с требованием убрать авто, возможна принудительная эвакуация на штрафстоянку».