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Можно ли белорусам оставить машину в «чужом» дворе на длительный срок?

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  • 25.09.2026, 13:01
  • 6,278
Можно ли белорусам оставить машину в «чужом» дворе на длительный срок?
Фото: depositphotos.com

Объяснила эксперт.

Можно ли на несколько недель или месяц оставить машину во дворе дома, жильцом которого я не являюсь? Такой вопрос «АиФ» задал житель Гродно.

«В Правилах дорожного движения нашей страны нет понятий «свой» или «чужой» двор - это земли общего пользования, а значит, вы можете припарковаться в любом дворе на любой срок, если машина стоит без нарушения правил дорожного движения, - утверждает инструктор по вождению Татьяна Дорошкевич.

- Однако на практике, если машина длительное время стоит во дворе, покрывается грязью (листьями, зимой - снегом), жильцы могут посчитать ее неэксплуатируемым транспортным средством, или, проще говоря, «автохламом», и направить жалобу в ЖЭС либо администрацию района.

Далее начнется процедура поиска собственника с требованием убрать авто, возможна принудительная эвакуация на штрафстоянку».

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