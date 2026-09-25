Раскрыто имя тайной внучки Владимира Путина 16 25.09.2026, 13:35

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Эльза Тихонова

Она родилась в декабре 2017 года.

Журналисты «Агентства» выяснили имя внучки кремлевского диктатора Владимира Путина – дочери главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского. По данным источника, девочку зовут Эльза Тихонова, она родилась в декабре 2017 года.

Имя ребенка журналисты установили при анализе утекшей базы Федеральной пограничной службы России. В ней девочка дважды фигурировала как Эльза Игоревна Тихонова при поездках за границу вместе с родителями. Впервые она выехала из России 11 ноября 2019 года, незадолго до своего двухлетия.

Вместе с матерью и отцом девочка на бизнес-джете немецкой авиакомпании Air Hamburg отправилась в Мюнхен, где в то время работал Зеленский. Позже она также летала в Хорватию на Bombardier Global 5000.

Как отмечает «Агентство», девочке дали фамилию матери, при этом сохранили отчество отца. Журналисты также обратили внимание на совпадение имени Эльза с героиней мультфильма «Холодное сердце».

Катерина Тихонова считается младшей из официальных дочерей Путина. Ее личная жизнь и семья диктатора публично не раскрываются, поэтому журналисты ранее сообщали о том, что родственники главы государства используют другие фамилии.

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