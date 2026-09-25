Какая погода ждет белорусов в выходные 25.09.2026, 13:24

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Прогноз на 26-28 сентября.

26 сентября на территории Беларуси скажется влияние атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +11..+16°С, по югу и юго-востоку +17..+19°С. Атмосферное давление будет расти.

27 сентября скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с северо-востока Польши. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем от +13°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу.

28 сентября погодные условия будет определять антициклон с центром над северо-западом Европейской территории России. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +14..+21°С.

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