Си Цзиньпин убрал двух главных генералов китайской армии 12 25.09.2026, 13:52

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Си Цзиньпин

Фото: Getty Images

Партийные чистки в КНР продолжаются.

Китай исключил из Коммунистической партии и Народно-освободительной армии двух высокопоставленных генералов — Чжан Юся и Лю Чжэнь Ли. Оба входили в Центральный военный совет, отвечающий за руководство вооруженными силами страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Чжан Юся занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета и считался самым влиятельным военным после Си Цзиньпина. Лю Чжэнь Ли руководил Объединенным штабом и отвечал за оперативное планирование армии. Их отставки стали результатом расследований, начавшихся еще в январе. Китайские власти обвинили генералов в нарушении дисциплины, коррупции и нелояльности руководству партии.

«Формулировки о кликах и нелояльности показывают, что речь идет не только о коррупции, но и о политической лояльности», — отмечают эксперты.

Чистка стала особенно заметна на фоне подготовки к визиту в США. Одновременно она показывает масштаб перестановок в китайском военном руководстве: за последние годы под расследования попали десятки высокопоставленных офицеров.

Для Народно-освободительной армии это создает проблему кадровой устойчивости. С одной стороны, Си усиливает личный контроль над военными. С другой — постоянная смена руководителей может осложнять принятие стратегических решений и ставить вопросы о боеготовности.

Чжан и Лю также обвинялись в создании собственных групп влияния и использовании служебного положения в личных интересах. Китайские власти передали дела военным прокурорам.

По данным китайской военной прессы, после их устранения была ликвидирована «крупная скрытая политическая опасность». При этом ожидается, что нынешняя чистка не станет последней, расследования против других высокопоставленных военных могут продолжиться.

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