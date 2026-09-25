Минчанка сказала мужу, что идет в магазин, а сама отнесла мошенникам $15 тысяч в разной валюте

Минчанка сказала мужу, что идет в магазин, а сама отнесла мошенникам $15 тысяч в разной валюте14
- 25.09.2026, 14:33
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Сбережения удалось спасти.
«Мошенники позвонили супруге, что-то ей наговорили — отнесла деньги, отдала курьеру», — с такой информацией обратился в милицию минчанин. Его жена тайно общалась с другим мужчиной, а в результате семья чуть не лишилась сбережений.
— Позвонили мне на телефон, представились сотрудниками «Белэнерго», сказали, что (идет. — Прим.) плановая замена счетчиков. Они знали мои фамилию, имя, отчество уже, — позже восстановила «схему» женщина.
Для замены счетчиков лжеработник «Энергосбыта» попросил жертву назвать код из пришедшего СМС. А затем на связь с минчанкой вышли ненастоящие сотрудники «БелГИЭ» и КГК и запугали ее предстоящим обыском и уголовной ответственностью.
Кураторы велели женщине никому не рассказывать о случившемся, в том числе супругу. Чтобы снять с себя подозрения, минчанка согласилась отдать «курьеру Национального банка» все накопления семьи общей суммой больше $15 тысяч в разной валюте. А мужу сообщила, будто бы идет в магазин.
Передав деньги незнакомке, она вернулась домой и ни в чем не признавалась супругу, пока тот не увидел в ее смартфоне продолжающийся входящий звонок. Мужчина сбросил вызов и позвонил в милицию.
Посредников удалось оперативно разыскать, а деньги спасти до того, как они были вывезены за границу. Наличные вернут хозяевам, сообщили в милиции.