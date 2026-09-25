В Москве задержали политолога и эксперта по «выборам» Кынева 7 25.09.2026, 15:13

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Он утверждал, что без агрессивной «рисовки» явка на голосование составила бы примерно 40%.

В Москве задержали эксперта по российским выборам и региональной политике Александра Кынева. Его обвинили в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК), сообщает «Медиазона». Наказание по данному составу предусматривает от от 10 до 20 лет лишения свободы. Перовский районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО.

Политолог активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18–20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной «рисовки» явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» — не более 35%. По его оценке, это «была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания». Ранее Кынев преподавал в Высшей школе экономики (ВШЭ). В феврале 2026 года Минюст объявил его «иностранным агентом».

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