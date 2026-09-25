«В польском лицее ребенок изучает почти весь второй курс БГУИР» 2 25.09.2026, 15:18

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Белорус преподает в Польше робототехнику и программирование детям эмигрантов.

Вадим Крючков преподаёт математику и программирование детям эмигрантов, чтобы те сохранили язык и не потеряли интерес к предметам в школе. Параллельно белорус развивает преподавательское комьюнити белорусов в Польше и мечтает создать онлайн-школу по робототехнике. Вадим рассказал Most, как после эмиграции сумел вернуться в профессию.

В Беларуси Вадим как репетитор преподавал преимущественно робототехнику, но также давал занятия по логике и физике ученикам начальных классов.

— Я делал довольно масштабные проекты. Например, устраивал робототехнические соревнования на 2,5 тыс. человек, а также вывозил наши сборные по робототехнике в Коста-Рику, Индию и Катар, — вспоминает он.

В Польшу белорус переехал весной 2022 года. Эмиграция происходила в довольно быстрых и хаотичных условиях, но Вадим имел предварительную договорённость с директором одной из онлайн-школ — поэтому насчёт поиска работы сильно не волновался.

— Созвонился с эйчарами, но через день или два они ответили, что не могут мне ничего предложить. Почему — было непонятно. Я снова связался с директором, чтобы уточнить, что же мне нужно улучшить в резюме. Оказалось, что я слишком квалифицирован, чтобы работать у них обычным учителем.

Вадим пытался договориться со школой: говорил, что сотрудничество может быть полезным и ему. Преподаватель хотел выучить Python, а также начать преподавать по-английски. Но не сработало — в онлайн-школу репетитора не устроили.

«Получал около 200 рублей — не та сумма, на которую можно прожить в Польше»

Тогда Вадим пошёл работать в доставку, а параллельно начал думать, как вернуться в профессию. Пытался публиковать объявления в эмигрантских Facebook-группах и Telegram-чатах, но откликов почти не получал.

— Деньги постепенно заканчивались. Ещё несколько месяцев я получал около 200 рублей от онлайн-занятий с белорусами, но это не та сумма, на которую можно прожить в Польше. Не знал, что делать, было очень сложно.

Тогда по совету знакомого Вадим упростил схему набора, чтобы потенциальные ученики могли без предварительной связи с репетитором записаться через форму на пробное занятие. Это сработало: люди стали разбирать слоты. После пробного бесплатного урока на обучение оставалось около 40% клиентов.

«В Америке основная цель не математика, а язык»

Сейчас Вадим ведёт и индивидуальные, и групповые занятия. Он преподаёт для белорусских детей, живущих в Польше. Но также работает с техасской школой, которая предлагает занятия на русском языке, чтобы сохранить язык у эмигрантов второго поколения.

Обращаются к Вадиму и русскоязычные эмигранты, живущие в Великобритании, Литве, Португалии, Чехии, Швейцарии и Испании. В зависимости от страны отличаются и запросы, с которыми ученики приходят к репетитору.

— В Америке основная цель не сама математика или программирование, а язык. Но это заворачивают в такой образовательный формат: если что-то новое узнаёшь — хорошо, если не узнаёшь — всё равно хорошо.

«В польском лицее ребёнок изучает почти весь второй курс БГУИР»

В Польше, отмечает Вадим, ситуация выглядит иначе: влияют особенности школьной программы по математике. По его мнению, до восьмого класса предмет преподают довольно скромно, даже по сравнению с Беларусью или Украиной.

— Некоторые родители обращаются ко мне, чтобы помочь не потерять тот уровень, который был наработан в Беларуси. Многие белорусские дети после перехода в польские школы получают более высокие баллы и попадают на олимпиады — в определённое время им попросту становится неинтересно изучать то, что они уже и так знают.

Также к Вадиму обращаются, когда есть необходимость поступить в польский лицей. Именно там нагрузка увеличивается.

— На четвёртом курсе лицея ребёнок изучает почти весь второй курс БГУИР. То есть пахать ты начинаешь только в лицее. Но попасть туда сложно — нужно брать дополнительные занятия где-то с седьмого-восьмого класса.

«В Польше не воспринимают робототехнику как путь в будущее»

Вадим замечает, что в Польше спрос на робототехнику среди учеников ниже по сравнению с Беларусью. Преподаватель полагает, что это обусловлено карьерными перспективами, так как в Беларуси одна из главных возможностей заработать — пойти в IT-сферу или инженерию.

— До Польши я даже не преподавал школьную математику. Но здесь пришлось переквалифицироваться, так как предмет более востребован, чем программирование или та же робототехника. В Польше ребёнок может пойти в медицину, литературу или бизнес — и всё равно зарабатывать хорошие деньги. Здесь робототехнику не воспринимают как путь в будущее — это дополнительная развивашка на одном уровне с бассейном.

Несмотря на это, Вадим мечтает построить вместе с единомышленниками онлайн-школу робототехники.

«Я почти самый дорогой репетитор в своём комьюнити»

Параллельно с репетиторством Вадим принимает активное участие в сообществе белорусских преподавателей в Польше: организовывает вебинары, администрирует тематический Telegram-канал и проводит офлайн-конференции.

Общаясь с учителями, белорус приходит к выводу, что основные проблемы, с которыми те сталкиваются — сложность возвращения в сферу после эмиграции. Одни не могут подтвердить дипломы, другим не хватает языка для преподавания в польских учреждениях образования, третьи работают через инкубаторы, которые забирают дополнительный процент.

— Многие преподаватели оценивают свою работу очень дёшево, так как привыкли ориентироваться на белорусский рынок. Я не среди них, наоборот, почти самый дорогой репетитор в своём комьюнити, — смеётся Вадим. — Моё время индивидуальной работы с учеником стоит 160 злотых — это очень дорого. Но нужно понимать, что в эту сумму я включаю подготовку к занятиям, проверку домашнего задания, материалы.

«Ежегодно набирать учеников всё сложнее»

По мнению Вадима, несмотря на проблемы, возможности остаться в образовательной сфере всё равно есть.

— Действительно, ежегодно всё сложнее набирать учеников. Возможно, ещё год-два — и я их не найду: нужно переходить на английский и польский языки. Для белорусских учителей я вижу и другие варианты, как остаться в сфере. Например, можно готовить к экзаменам по интернациональному бакалавриату — это сейчас очень ценится. Или готовить к британским или американским экзаменам.

Вадим вспоминает, как помогал одному из своих учеников готовиться к экзамену по математике на испанском языке. Белорус, как и его ученик, языка не знали — термины в задачах переводили и разбирали вместе.

— Я показал ученику, как, не зная половины смысла, всё равно можно решить задачу. Стараюсь поставить себя так, чтобы дети смотрели на меня и понимали: я не какой-то всемирный разум, который всё знает, а также, как и они, делаю ошибки. Когда ученики это видят, у них сразу возрастает доверие — после дети и сами перестают бояться ошибок в своей работе, — уверен Вадим.

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