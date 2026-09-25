В России горят сразу два НПЗ после ударов Украины

В России горят сразу два НПЗ после ударов Украины5
- 25.09.2026, 14:04
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Генеральный штаб ВСУ сообщил детали.
Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям врага в течение 24 сентября и в ночь на 25 сентября.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские защитники поразили НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», расположенный в городе Пермь. На территории объекта зафиксирован пожар.
Мощность переработки предприятия составляет ориентировочно 13 миллионов тонн нефти в год. Завод производит топливо и другую нефтепродукцию, а также активно задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.
Кроме того, Силы обороны атаковали «Новошахтинский» НПЗ в Ростовской области, где после попаданий также вспыхнул пожар.
Мощность переработки этого предприятия составляет около 7,5 миллиона тонн нефти в год. Он является одним из важных поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и участвует в обеспечении российской армии.
Кроме того, в районе Новошахтинска украинские военные поразили две вражеские радиолокационные станции. Речь идет о системах 64Л6 «Гамма-С1» и 39Н6 «Каста-2Е2».
«Работа по ключевым военным и инфраструктурным целям российского агрессора продолжается», - подчеркнул Генштаб ВСУ.