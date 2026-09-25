Сразу несколько регионов России в огне 69 25.09.2026, 18:32

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Новые подробности массированного налета БПЛА.

В ночь на 25 сентября сразу в нескольких регионах Российской Федерации прозвучали взрывы. Для украинских Сил обороны эта ночь оказалась очень результативной, пишет Dialog.UA.

В Ростовской области, Краснодарском крае и Воронежской области работала ПВО, а в Ростовской области, по предварительным данным, мог быть атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

В Сочи очевидцы сняли на видео момент удара, после которого возник пожар. Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Отметим, Новошахтинский НПЗ является единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом Ростовской области. Предприятие способно перерабатывать более 5 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

Фото: Exilenova+

В Перми же под удар попал нефтеперерабатывающий завод: в районе предприятия в небо поднялся дым, пишет OBOZ.UA.

Атака на Ульяновск

Этой ночью в Ульяновске был атакован важный для российского оборонно-промышленного комплекса завод.

«Ульяновск, местные пишут что под атакой завод «Искра», – отметили в Exilenova+.

Авторы канала добавили, что АО «НПП «Завод Искра» в Ульяновске производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Предприятие входит в концерн «Алмаз–Антей» – крупный российский государственный холдинг оборонно-промышленного комплекса РФ, который специализируется на разработке и выпуске вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

«В рамках кооперации по производству управляемых ракет Х-59М2/М2А завод поставляет АО «Ярославский радиозавод» транзисторные пары 3ОТ127А. Их используют при изготовлении телевизионных передатчиков СБ-1АМ, входящих в состав аппаратуры Т1А-02», – добавили в Exilenova+.

Также в ночь на 25 сентября взрывы звучали в Перми, а точнее – в районе расположенного в городе НПЗ.

«Пермь, также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС)», – сообщили в Exilenova+.

После взрывов на предприятии вспыхнул пожар. Россияне наблюдали дым и пламя в районе завода.

OSINT-аналитики считают, что на ПНОС в Перми горит установка АВТ-5.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский нефтеперерабатывающий завод) – один из крупнейших НПЗ России: проектная мощность переработки нефти составляет 13,1 млн тонн в год, переработки жидких углеводородов – 1,7 млн тонн в год, переработки попутного нефтяного газа – 1,46 млрд м³ в год. Принадлежит «Лукойл–Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), входящему в состав ОАО «Лукойл».

ПНОС неоднократно был атакован Силами обороны Украины.

В частности, в ходе атаки 30 апреля 2026 года горела вакуумная колонна на установке первичной переработки нефти (АВТ-4), огонь впоследствии распространился на атмосферную ректификационную колонну.

7 мая горела установка изомеризации, используемая для повышения октанового числа бензина, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2 горели два резервуара.

8 мая была поражена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-5. После этого завод полностью остановил работу.

29 июля 2026 года вследствие атаки, вероятно, была повреждена установка первичной переработки АВТ-5. 21 августа завод прекратил работ.

В ночь с 20 на 21 августа украинские силы вновь атаковали НПЗ. OSINT-анализ видеоматериалов указывал на вероятное повреждение установки первичной перегонки АВТ-2. После атаки сообщалось об остановке работы части технологического оборудования.

Атака на Воронеж

В Воронеже после атаки Сил обороны вспыхнул пожар на крупном нефтехимическом заводе.

«Воронежсинтезкаучук», прямой репортаж. Горит резервуар», – отмечал Telegram-канал Supernova+ в 06:29 утра.

«Воронежсинтезкаучук» – крупный российский производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. Принадлежит самому большому нефтехимическому холдингу в РФ – компании «Сибур».

Атакованный завод выпускает продукцию для многих отраслей промышленности. Каучуки широко применяются в производстве резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин и резинотехнических изделий.

Общая мощность по выпуску: 226 тысяч тонн/г – синтетические каучуки; 135 тысяч тонн/г – термоэластопласты (СБС и ДСТ).

За всю историю предприятие выпустило 14 миллионов тонн каучука и 1.2 миллиона тонн термоэластопластов.

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