На Гомельщине нашли новую стоянку древних людей 5 25.09.2026, 12:22

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иллюстративное фото

Оказалось, что человек появился в этих местах раньше, чем считалось.

В Гомельской области обнаружили новую стоянку первобытных людей. Ее открыли археологи Института истории НАН во время разведки памятников каменного века.

Стоянка расположена на северо-восточной окраине Жлобина. Ученые считают ее самой древней из всех, которые до сих пор находили на территории города, пишет «Новы дзень».

Какого возраста стоянка

До сих пор древнейшей в городе считалась стоянка «Жлобин 4». Ее относили к мезолиту и датировали периодом 10–8 тыс. лет до нашей эры.

Фото предоставлено участниками экспедиции

фото: ndsmi.by

Новая находка показала, что первые люди добрались до территории современного Жлобина еще раньше – в финальном палеолите, не позднее 11–10 тыс. лет назад.

«Это были кочевые племена охотников на северного оленя свидерской археологической культуры», – рассказал руководитель экспедиции Олег Вороненко.

Как жили древние люди

По словам Олега Вороненко, первые обитатели этих мест селились небольшими группами по 10–25 человек. Следуя за кочующими стадами северных оленей, они устраивали временные стоянки по берегам рек и озер.

Фото предоставлено участниками экспедиции

фото: ndsmi.by

- Вслед за оленями за сезон тогдашние охотники ("свидерцы") могли проходить до 800 км, – рассказал археолог.

Жилища их были округлыми, напоминали современные чумы и были заглублены в землю. Посередине находился очаг.

Орудия труда изготавливали прямо на стоянке из местного кремня, который залегал по берегам Днепра. Из него делали наконечники стрел, скребки, резцы и другие инструменты.

Здесь же охотники обрабатывали добычу – мясо и шкуры, а также работали с деревом и рогами.

Что еще нашли археологи

Первые раскопки на стоянке принесли целую коллекцию артефактов. Они показали, что люди заселяли это место в разные исторические периоды.

Самые древние находки относятся к периоду 11–10 тыс. лет назад. К этому отрезку времени ученые отнесли найденные ударные пластины из кремня.

Фото предоставлено участниками экспедиции

фото: ndsmi.by

Следующий этап заселения относится к мезолиту – 10–8 тыс. лет назад. Археологи обнаружили элементы охотничьего вооружения, нуклеус, пластины и другие изделия из кремня. В это время охотников на северного оленя здесь сменили первые охотники лесной зоны.

Есть свидетельства и гораздо более позднего присутствия человека. От железного века, например, сохранился фрагмент лепного сосуда.

А самые поздние находки относятся уже к IX–XII/XIII векам. Это фрагменты гончарной керамики.

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