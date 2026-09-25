Ученые обнаружили новый мир, похожий на Землю 1 25.09.2026, 12:03

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иллюстративное фото

Такой была наша планета раньше.

Ученые обращают особенное внимание на каменистые планеты земного типа, которые имеют атмосферу, ведь там может существовать внеземная жизнь. Но большинство известных каменистых планет не имеют атмосферы. Астрономы обнаружили новый мир класса суперземля, получивший название HD 3167 b, который имеет атмосферу, что удивительно, учитывая расположение планеты.

Этот мир показывает, какой была Земля через несколько миллионов лет после своего формирования. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Планета HD 3167 b находится на расстоянии 154 световых года от нас, и она находится так близко к своей звезде, что полный оборот вокруг нее совершает всего за 1 земной день. То есть год там длится всего 24 земных часа. Учитывая этот факт ученых удивило то, что планета имеет атмосферу. Считается, что мощный звездный ветер на таком расстоянии должен был уничтожить атмосферу.

Данная планета является лавовым миром, то есть ее поверхность покрыта раскаленной лавой, но состав атмосферы пока определить не удалось. Это лишь пятый известный лавовый мир, имеющий атмосферу. У других подобных планет она состоит из углекислого газа, угарного газа и водяного пара, а также других соединений.

Сочетание очень высокой температуры с наличием лавы на поверхности и непригодного для дыхания воздуха говорит о том, что на планете HD 3167 b не может быть внеземной жизни. В то же время, как показало исследование, этот мир является самым холодным среди лавовых планет, имеющих атмосферу.

Ученые предполагают, что HD 3167 b имеет силикатный состав, включающий смесь минералов, подобных тем, из которых состоит мантия Земли. Несмотря на то, что эта планета совершенно непригодна для жизни, она представляет большой интерес для ученых, поскольку считается, что на заре своего существования Земля могла быть очень похожа на подобный мир.

Около 4,5 миллиардов лет назад Земля также была покрыта океаном из горячей лавы, которая со временем затвердела. Это исследование открывает возможность изучить условия, существовавшие на Земле в первые миллионы лет ее истории.

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