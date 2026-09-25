Когда потеплеют батареи в квартирах? 1 25.09.2026, 12:38

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В МЖКХ напомнили о правилах включения отопления.

Со вчерашнего дня отопление начали включать в детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.

А когда потеплеют батареи в жилых домах? Рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

— Решения о начале отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполнительные комитеты. При этом учитываются данные о среднесуточных температурах наружного воздуха, а также прогнозы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, — пояснили в пресс-службе.

При этом отопление включается поэтапно. В первую очередь тепло подается в детские дошкольные и школьные учреждения, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.

— Для этой группы отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет плюс 10 градусов и ниже в течение трех суток подряд, — рассказали в пресс-службе.

Следующими подключаются жилищный фонд и общежития, учреждения образования, за исключением детских дошкольных и школьных, а также театры и общегородские бани. Для этой группы основанием для включения отопления становится среднесуточная температура 8 градусов и ниже в течение трех суток подряд.

После этого подключаются общественные и административные здания. И последними — промышленные и прочие организации. Их системы отопления включаются по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

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