«Посмотрим, насколько долгий поводок у Лукашенко» 1 Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

25.09.2026, 12:54

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О градусе отношений в треугольнике Беларусь-Польша-Россия.

Взаимные обвинения и угрозы постоянно поднимают градус российско-польских взаимоотношений. В то же время разрядка, которая намечается между Польшей и Беларусью, вызывает все большую рассинхронизацию «польского трека» альянса диктатур РФ и РБ.

Лето 2024 года, когда во время попытки штурма границы мигрантами погиб польский военнослужащий, можно назвать самой низкой точкой отношений между Польшей и Беларусью. Восприятие Варшавой Лукашенко как части общей российско-белорусской угрозы в этот момент достигло максимального уровня.

На фоне постоянно ухудшающейся ситуации с безопасностью осенью 2025 года поляки использовали на практике свой главный козырь – полное закрытие границ, в том числе и железнодорожного транзита. В этот момент проблема вышла за границы польско-белорусских отношений, потому что транзит очень важен для такого игрока, как Китай.

Минск пытался предлагать диалог без выполнения условий поляков: освобождение Почобута, прекращение миграционного давления и решение вопроса нападений на польских пограничников.

Однако фактически диалог вышел в публичное пространство только после освобождения Анджея Почобута. Вышел и активно начал жить своей собственной жизнью.

За очень короткий период мы увидели встречу министра иностранных дел Сикорского со своим минским коллегой на полях Генассамблеи ООН. Прозвучали заявления о том, что в Минске открывается новое здание посольства Польши. Правда, на вопрос о признании Лукашенко Польшей Сикорский заявил, что Польша как государство признает государства, а не правительства, и сравнил отношения Беларуси с подснежником, который при хороших условиях может расцвести.

Все эти дипломатические движения подтверждаются действиями и цифрами.

Почобут на свободе и смог вернуться и покинуть (что немаловажно!) Беларусь, отмечается активизация работы Союза поляков в Беларуси, что очень экзотично выглядит на фоне тотальной зачистки независимого общественного поля.

Количество попыток нелегального пересечения границы снизилось до нескольких процентов от уровня предыдущих лет. Варшава активно подталкивает своего восточного соседа к отказу от «агрессивных жестов», про это заявляет замминистра иностранных дел Мартин Босацкий, как необходимое условие для выстраивания дальнейшего диалога.

Такая ситуация выглядит контрастно на фоне заявлений Варшавы и других европейских столиц о растущей военной угрозе со стороны России. Заявления не голословные – постоянные провокации, диверсии, нарушение воздушного пространства, прежде всего в странах Балтии и Польше, вызывают все большую напряженность в отношениях ЕС и НАТО с Россией.

При том, что количество инцидентов растет, по мнению западных разведок, речь по-прежнему идет о гибридных действиях ниже объявления порога войны. Признаков прямого наземного вторжения разведчики европейских стран не наблюдают.

В условиях интегрированности белорусской армии и инфраструктуры в российские военные планы, а также учитывая критическую зависимость минского режима от Москвы, особенно интересно и необычно выглядит заявление министра Сикорского о том, что «беларусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну».

Помимо этого, Сикорский так же подчеркивает, что Россия готовит масштабные действия против стран НАТО в этом году.

Похоже на то, что мы наблюдаем со стороны Польши стратегические усилия по ослаблению единого подхода альянса диктатур к «польскому треку». Польша делает это для собственной безопасности, но такие усилия влияют и на белорусское общество. Посмотрим, как долго Кремль будет смотреть на такие реверансы своего стратегического союзника со своим стратегическим противником и насколько долгий поводок у Минска в этой истории.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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