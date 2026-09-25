У России будут проблемы с ракетами: поражен стратегический завод «Искра» 3 25.09.2026, 11:35

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фото: dialog.ua

На месте прилетов была видна яркая вспышка.

В ночь на пятницу, 25 сентября, в Ульяновске было атаковано научно-производственное предприятие «Завод Искра», входящее в концерн «Алмаз-Антей».

Как пишет Dialog.UA со ссылкой на мониторы, в регионе сначала была объявлена воздушная тревога, после чего очевидцы зафиксировали прилеты по заводу.

Жители Ульяновска слышали в городе звуки пролетающих беспилотников, за которыми последовали взрывы в районе «Завода Искры». На месте прилетов была видна яркая вспышка. Между тем предприятие производит компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и техники специального назначения. В том числе завод участвует в кооперации по производству управляемых ракет «Х-59М2» / «М2А».

В частности, предприятие поставляет АО «Ярославский радиозавод» транзисторные пары 3ОТ127А, которые используются оккупантами при изготовлении телевизионных передатчиков «Скоро буду!-1АМ» для аппаратуры «Т1А-02».

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