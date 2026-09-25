В небе над Жлобином заметили редкое оптическое явление 1 25.09.2026, 11:29

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Фото: Белгидромет

По его поведению можно судить о ближайших изменениях погоды.

Радужный венец заметила в небе над Жлобином начальник местной метеостанции Наталья Марченко. Фотографию редкого оптического явления опубликовал 25 сентября телеграм-канал Белгидромета.

Радужный венец возникает, когда световая волна огибает капельки воды, которые содержатся в облаках, и лучи разного цвета отклоняются в разные углы. В результате прямо возле солнечного диска возникает радужный ореол. При этом ближе к Солнцу формируется голубоватое кольцо, а на внешнем крае — красноватое.

Диаметр венца напрямую зависит от размера водяных капель в облаке: чем меньше капли, тем крупнее и шире будет радужное кольцо. Таким образом, само изменение размера венца уже несет важную информацию о состоянии атмосферы.

Фото: Белгидромет

В Белгидромете отметили, что по поведению венца можно судить о ближайших изменениях погоды:

Если венец начинает уменьшаться в размерах, это признак того, что капли воды в облаках увеличиваются и становятся тяжелее. Обычно это предвещает уплотнение облачности и выпадение осадков — дождя или снега, в зависимости от времени года.

Если венец расширяется или становится менее ярким, значит, капли в облаках испаряются и уменьшаются. Такой признак говорит о том, что небо скоро прояснится и погода улучшится.

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