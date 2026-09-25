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CBS News: Армия США готовится к военной операции на Кубе

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  • 25.09.2026, 19:03
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CBS News: Армия США готовится к военной операции на Кубе
Фото: US Army

Американские военные уже ведут логистическую подготовку.

Американские военные изучают возможности и ведут логистическую подготовку к потенциальным операциям на Кубе. К такому выводу пришли журналисты CBS News, которые ознакомились с закрытым письмом командования резерва армии США. Этот вывод подтвердили также несколько американских чиновников на условиях анонимности.

В письме, разосланном разным командованиям резерва, штаб уточняет, возможно ли предоставить в распоряжение Южного командования ВС США бригаду военной полиции, медицинскую бригаду и передовой хирургический отряд, батальон материально-технического обеспечения, инженерный батальон и другие вспомогательные силы.

Согласно сообщению, подразделения «возможно, понадобятся через 90-120 дней». Южное командование отвечает за военные операции и сотрудничество в сфере безопасности в странах Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна. В письме Куба не упоминается, журналисты CBS News сами сделали такое предположение и получили подтверждение от своих источников.

В документе также нет указания на то, какое количество людей может понадобиться, куда они могут быть направлены, и не говорится, что какие-то подразделения уже получили приказы о развертывании. В самом Южном командовании на запрос CBS News отказались комментировать информацию, сославшись на «соображения оперативной безопасности».

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