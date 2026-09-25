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ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет

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  • 25.09.2026, 18:33
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ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет
Фото: Fire-Point

Под удар попали предприятия ВПК в Ульяновске, Воронеже и Ефремове.

Силы обороны Украины поразили еще три предприятия, связанных с производством российских ракет. Это «Завод Искра», «Ефремовский завод синтетического каучука» и «Воронежсинтезкаучук».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В ночь на 25 сентября в Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие «НПП Завод Искра».

Предприятие входит в состав концерна ПКО «Алмаз-Антей» и является военным заводом. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы предприятий ВПК, отметили в Генштабе.

«Искра» специализируется на производстве:

элементной базы для производителей радиоэлектронной аппаратуры,

измерительной техники,

средств связи,

техники специального назначения.

В рамках кооперации является участником производства:

управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А,

боевой машины 72В6 ЗРГК «Панцирь-С1» (и его модификаций).

Кроме того, поражены:

ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» в г. Ефремов Тульской области,

АО «Воронежсинтезкаучук» в районе г. Воронеж Воронежской области.

«Оба предприятия вовлечены в процесс производства твердого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК «Искандер», — уточнили в Генштабе.

Ранее Charter97.org сообщал, что украинские защитники поразили НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и «Новошахтинский» НПЗ в Ростовской области.

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