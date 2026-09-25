У подростка обнаружили память, которая превосходит возможности 99,9 % людей 5 25.09.2026, 18:10

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16-летний юноша помнит события чуть ли не с трехмесячного возраста.

Ученые описали 16-летнего подростка с феноменальной автобиографической памятью — он помнит события своей жизни детальнее, чем 99,9% людей. По оценкам, такой способностью в мире обладают менее ста человек. Работа опубликована в журнале Cortex.

Речь идет о так называемой высокоразвитой автобиографической памяти (ВАП). Юноша, обозначенный инициалами KCL, уверяет, что в подробностях помнит примерно половину дней начиная с августа 2022 года, а отдельные воспоминания относит даже к возрасту около трех месяцев. Его непроизвольные воспоминания всплывают от сенсорных «подсказок» — запаха или знакомой песни.

Самое интересное, что дело не в общем превосходстве интеллекта. Тесты на внимание, рабочую память и исполнительные функции у подростка оказались обычными — как и у большинства людей с ВАП. Отличает его не «мощность» мозга, а способ доступа к воспоминаниям: повышенная чувствительность к «ключам», которые запускают извлечение памяти.

Феномен ВАП ученые изучают, чтобы понять, как в принципе устроено человеческое воспоминание — почему одни события стираются, а другие хранятся десятилетиями. Важно, что большинство людей с такой памятью развиваются нормально, без психиатрических проблем или трудностей в учебе. При этом стоит помнить: это описание единичного случая, а не массовое исследование, поэтому выводы о механизмах пока предварительные. Тем не менее подобные редкие случаи — ценный «природный эксперимент», помогающий приблизиться к разгадке того, как работает наша память.

Автобиографическая память — это память о событиях собственной жизни, привязанных к времени и месту. Обычно люди помнят лишь отдельные яркие эпизоды, а рутина стирается. Почему у единиц она работает иначе, ученые пока точно не знают; изучение таких случаев помогает понять, где в мозге проходит граница между обычной и исключительной памятью.

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