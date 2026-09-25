Bloomberg объяснил слова Си Трампу о «ловушке Фукидида» 12 25.09.2026, 18:09

10,460

ФОТО: ЕРА

Китай укрепляет позиции равной США сверхдержавы.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне председатель КНР Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между двумя странами, чтобы избежать «ловушки Фукидида», — таким образом Пекин пытается показать, что конфликт не является неизбежным, пишет Bloomberg.

Также послание Пекина имеет и стратегический аспект, отмечает агентство: использование этого термина возводит противостояние между Китаем и США в нечто большее, чем торговая война или тайваньский вопрос, — в «определяющее испытание для взаимодействия крупных держав». Кроме того, подобная риторика укрепляет позиции Китая как равной США сверхдержавы, говорится в материале.

По итогам встречи с Трампом Си заявил, что «Китай и Соединенные Штаты должны действовать как ответственные великие державы, отвечать ожиданиям наших народов, идти в ногу с духом времени и искать новый подход к сосуществованию великих держав».

Как отмечает аналитик Цзичэнь Ван, Си Цзиньпин обращается к концепции «ловушки Фукидида» как минимум с 2014 года. В частности, он использовал этот термин на встрече с бывшим президентом США Джо Байденом в ноябре 2024 года в кулуарах саммита АТЭС в Перу.

Си Цзиньпин также обращался к этому термину во время визита Трампа в Китай в мае 2026-го. Китайский лидер тогда отметил, от совместной работы США и Китая зависит, смогут ли они преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую парадигму отношений между крупными державами.

Фукидид был греческим историком V века до н.э. Он объяснял Пелопоннесскую войну как неизбежное столкновение между Афинами, растущим городом-государством, и уже сложившейся сверхдержавой Спартой.

Термин «ловушка Фукидида» был популяризирован политологом Грэхамом Аллисоном в начале 2010-х годов. Он, опираясь на идеи древнегреческого историка Фукидида, утверждал, что конфликт неизбежен, когда растущая держава бросает вызов устоявшейся. Согласно его исследованию, эта закономерность неоднократно повторялась на протяжении истории человечества.

Через призму этой теории Аллисон рассматривал соперничество между США и Китаем. По его утверждению, экономический, технологический и военный подъем Китая бросает вызов доминированию США как мировой сверхдержавы, что создает трудно контролируемое давление, даже если ни одна из сторон не стремится к конфликту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com