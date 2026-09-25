Пенсионерка из Клецка переписывалась с мнимым Илоном Маском из-за Tesla 4 25.09.2026, 18:22

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Фото: Tesla

Женщина хотела заплатить американскому миллиардеру 500 рублей за доставку авто.

Жительница Клецкого района переписывалась с Илоном Маском из-за Tesla. Чем все закончилось рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, пенсионерка в соцсетях начала переписку с мнимым Илоном Маском. Женщине около десяти дней мошенники писали с фейковых аккаунтов миллиардера в TikTok и WhatsApp подписанных «Elon mvsk».

Аферистам удалось убедить белоруску в том, что она будто бы выиграла Tesla и крупную сумму денег. Пенсионерка поверила и готова была заплатить 500 рублей за доставку приза.

К счастью, в отделение банка в Клецке, куда женщина пришла, чтобы сделать перевод, ее вразумили и вызвали милицию.

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