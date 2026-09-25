Белорусы Бельгии пришли с бело-красно-белыми флагами на матч сборной Беларуси 1 25.09.2026, 18:42

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Фотофакт.

25 сентября в матче квалификации Евро U-21 молодежная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии со счетом 0:1. Встреча прошла на стадионе Het Kuipje в бельгийском Вестерло. Сборную Беларуси поддержала с национальной символикой группа болельщиков из Бельгии, пишет «Радыё Рацыя».

Белорусы с 62‑й минуты играли в меньшинстве после удаления Павла Апетенка, а единственным голом на 70‑й минуте с пенальти отметился форвард местной команды с одноименным названием «Вестерло» — Норман Бассетт.

Команда Виталия Павлова после 7 игр с 4 очками занимает последнее пятое место и потеряла все шансы выйти из группы.

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