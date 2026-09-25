закрыть
25 сентября 2026, пятница, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы Бельгии пришли с бело-красно-белыми флагами на матч сборной Беларуси

1
  • 25.09.2026, 18:42
  • 2,870
Белорусы Бельгии пришли с бело-красно-белыми флагами на матч сборной Беларуси

Фотофакт.

25 сентября в матче квалификации Евро U-21 молодежная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии со счетом 0:1. Встреча прошла на стадионе Het Kuipje в бельгийском Вестерло. Сборную Беларуси поддержала с национальной символикой группа болельщиков из Бельгии, пишет «Радыё Рацыя».

Белорусы с 62‑й минуты играли в меньшинстве после удаления Павла Апетенка, а единственным голом на 70‑й минуте с пенальти отметился форвард местной команды с одноименным названием «Вестерло» — Норман Бассетт.

Команда Виталия Павлова после 7 игр с 4 очками занимает последнее пятое место и потеряла все шансы выйти из группы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров