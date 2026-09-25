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Белорусам предложили купить трехкомнатную квартиру за 45 рублей

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  • 25.09.2026, 19:29
  • 5,188
Белорусам предложили купить трехкомнатную квартиру за 45 рублей
Фото: Tochka.by

Почему так дешево?

В Брестской области появилось необычное предложение на рынке недвижимости. Трехкомнатную квартиру выставили на продажу с начальной ценой в одну базовую величину – 45.

Но удивляться не стоит: условия у сделки специфические.

Объект площадью 85 квадратных метров находится в агрогородке Коньки Ляховичского района. Дом 1992 года постройки на улице Юности.

В довесок к лоту идет земельный участок площадью 0,1 гектара.

Продавец – Коньковский сельский исполнительный комитет. Заявления на покупку принимаются до 26 октября 2026 года.

Фото: eri2.nca.by

Если поступит два и более заявления, квартиру продадут по результатам аукциона.

Такая цена стала возможной после решения Лукашенко разрешить продавать за одну базовую арендное жилье, которое требует ремонта или подлежит сносу.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило тогда объяснял подобную логику:

«У нас существует и такой механизм по вовлечению в оборот, как аукцион с понижением цены. Он более продолжительный (занимает около девяти месяцев) и затратный по деньгам. Необходимо выполнить оценку помещения, подать его на аукцион, а эффекта от этого практически мы не получаем», – сказал министр.

По его словам, диктатор все-таки поддержал предложение по решению местных органов власти определять список жилых помещений, которые можно будет продать за одну базовую.

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