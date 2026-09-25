Астроном превратил Starlink в ежедневный датчик состояния атмосферы 25.09.2026, 20:21

Иллюстрационное фото

Бури видны с орбиты.

Астроном Тони Филлипс преобразовал орбитальные данные сотен спутников Starlink в ежедневный показатель изменений в верхних слоях атмосферы Земли.

Об этом сообщает Mashable.

Филлипс, ведущий сайт SpaceWeather.com, назвал свой показатель «планетарным барометром», хотя тот отслеживает плотность воздуха. Этот метод он описал в записи в блоге.

Даже на высоте сотен километров над Землей атмосфера достаточно плотная, чтобы создавать сопротивление. Когда солнечная энергия нагревает верхние слои, они расширяются, и на пути спутника оказывается больше частиц. Возросшее сопротивление заставляет аппарат быстрее терять высоту, если он не удерживает орбиту с помощью двигателей.

Астроном анализирует общедоступные данные об орбитах. Его показатель ежедневной «скорости снижения» демонстрирует, сколько метров в сутки терял бы типичный спутник Starlink, находясь на высоте около 480 километров с выключенными двигателями.

С начала 2026 года этот показатель колебался от 19,7 метра в спокойный августовский день до 127,6 метра во время мощной геомагнитной бури в январе. Сами аппараты так низко не опускались — это число отражает изменения в атмосфере.

Филлипс сверяет результаты с данными спутников Planet Labs, Kuiper (от Amazon) и Eutelsat OneWeb. Аппараты SuperDove компании Planet полезны тем, что не имеют двигателей, поэтому их фактическое снижение позволяет проверить оценку, полученную для Starlink. У индекса есть ограничения: орбитальные данные могут сглаживать резкие изменения, растягивая их на несколько дней.

Атмосферное сопротивление на основе данных Starlink изучали и раньше. Нововведением стал общедоступный показатель, который обновляется ежедневно. Скопление спутников над головой по-прежнему беспокоит астрономов, но именно оно позволяет отслеживать состояние атмосферы без новых запусков.

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