Ведущие футбольные лиги Европы призвали реформировать ФИФА 4 25.09.2026, 20:44

2,038

Фото: Reuters

С заявлением выступили Англия, Германия, Италия и Испания.

Футбольные лиги Англии, Германии, Италии и Испании призвали реформировать управление Международной федерации футбола в совместном заявлении, опубликованном в соцсети X.

«Президент ФИФА признал необходимость реформ, но недостаточно рассматривать лишь поверхностные, процессуальные изменения после скандала с FFE — необходима фундаментальная реформа управления для восстановления четких конституционных границ внутри ФИФА», — сказано в заявлении.

Ближайшее заседание совета ФИФА состоится 15 октября.

Скандал вокруг Инфантино возник после того, как в скором времени после завершения чемпионата мира — 2026 он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, который был направлен на идею продажи прав. ФИФА отказалась от этой идеи после возникшей волны критики и недовольства проектом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com