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Ведущие футбольные лиги Европы призвали реформировать ФИФА

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  • 25.09.2026, 20:44
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Ведущие футбольные лиги Европы призвали реформировать ФИФА
Фото: Reuters

С заявлением выступили Англия, Германия, Италия и Испания.

Футбольные лиги Англии, Германии, Италии и Испании призвали реформировать управление Международной федерации футбола в совместном заявлении, опубликованном в соцсети X.

«Президент ФИФА признал необходимость реформ, но недостаточно рассматривать лишь поверхностные, процессуальные изменения после скандала с FFE — необходима фундаментальная реформа управления для восстановления четких конституционных границ внутри ФИФА», — сказано в заявлении.

Ближайшее заседание совета ФИФА состоится 15 октября.

Скандал вокруг Инфантино возник после того, как в скором времени после завершения чемпионата мира — 2026 он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, который был направлен на идею продажи прав. ФИФА отказалась от этой идеи после возникшей волны критики и недовольства проектом.

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