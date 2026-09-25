В два минских общежития приходили силовики с овчаркой 6 25.09.2026, 21:16

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Фото: Диана Шабала / «Минск-Новости»

Для «профилактики».

Сотрудники милиции и прокуратуры, а также овчарка 25 сентября провели рейд в двух столичных общежитиях учащейся молодежи, сообщило госагентство «Минск-Новости». Искали наркотики.

Внезапная проверка затронула общежития Минского государственного механико-технологического колледжа и Международного университета «МИТСО».

«Наша цель — с помощью таких рейдов и отработок общежитий вовремя предостеречь учащихся, разъяснить последствия и пресечь как употребление вейпов, так и любые попытки втягивания подростков в противоправную деятельность», — рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района Минска Павел Гоман.

Фото: Диана Шабала / «Минск-Новости»

С учащимися проводили профилактические беседы, где подчеркнули, что «даже за обычную передачу вещества друзьям или хранение без цели сбыта предусмотрено серьезное наказание».

Кинолог со служебной собакой осмотрел комнаты. Пес по кличке Тор «внимательно обнюхивал те места, где потенциально могли находиться наркотические вещества», пишет госагентство.

По итогам проверки запрещенных веществ не обнаружили. Такие мероприятия проводятся периодически, без предупреждения. В нынешнем учебном году это уже вторая проверка.

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