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В Германии тысячи школьников протестовали против срочной службы

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  • 25.09.2026, 21:41
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В Германии тысячи школьников протестовали против срочной службы
ФОТО: DPA

Протесты прошли примерно в 100 городах.

В Германии в пятницу тысячи школьников вышли на акции протеста против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра для молодежи.

Об этом сообщает Tagesschau.

По данным инициативы «Schulstreik gegen Wehrpflicht» («Школьная забастовка против военной службы»), протесты прошли примерно в 100 городах, а в целом в них приняли участие более 45 тысяч школьников.

Полиция обнародовала данные о численности участников только для отдельных акций. В частности, в берлинском районе Веддинг протестовали около 2400 человек, в Мюнхене – 700, в Нюрнберге – 400, в Штутгарте – 200, во Франкфурте – 180. В Гамбурге у главного вокзала собрались несколько сотен человек.

ФОТО: DPA

Представитель инициативы Бела Брайтнер заявил, что федеральное правительство серьезно рассматривает вопрос о постепенном возвращении обязательной военной службы. По его словам, ответы молодежи на анкеты, рассылаемые Бундесвером, свидетельствуют о нежелании служить в армии.

Закон о новой военной службе вступил в силу в январе. Он предусматривает обязательный медицинский осмотр для мужчин, родившихся начиная с 2008 года.

В то же время правительство и Бундесвер подчеркивают добровольный характер службы. Цель нового закона – увеличить численность активного состава Бундесвера до 255–270 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Если запланированных показателей набора добровольцев не удастся достичь, Бундестаг может принять решение о введении обязательной военной службы. В Германии призыв на срочную военную службу был отменен в 2011 году.

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