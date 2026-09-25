Литва отрабатывает вторжение с территории Беларуси 2 25.09.2026, 22:03

Иллюстрационное фото

В стране начались мобилизационные учения «Купол Витиса 2026».

В Литве начались ежегодные мобилизационные учения «Купол Витиса 2026». Их цель - проверить готовность страны реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переходить к режиму мобилизации в условиях войны. Об этом сообщает LRT.

Учения продлятся до 3 октября. В них примут участие около 3000 представителей органов власти, государственных учреждений, предприятий и неправительственных организаций, а также около 1000 волонтеров.

Учения также предусматривают эвакуацию жителей Вильнюса и муниципалитетов возле белорусской границы по сценарию потенциального военного вторжения со стороны Беларуси.

Уже 29 сентября власти проверят системы оповещения населения, в том числе сирены, экстренные сообщения, которые отправляются на мобильные телефоны, а также приложение LT72, чтобы проверить готовность к чрезвычайным ситуациям.

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