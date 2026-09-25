Литва отрабатывает вторжение с территории Беларуси

Литва отрабатывает вторжение с территории Беларуси2
- 25.09.2026, 22:03
В стране начались мобилизационные учения «Купол Витиса 2026».
В Литве начались ежегодные мобилизационные учения «Купол Витиса 2026». Их цель - проверить готовность страны реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переходить к режиму мобилизации в условиях войны. Об этом сообщает LRT.
Учения продлятся до 3 октября. В них примут участие около 3000 представителей органов власти, государственных учреждений, предприятий и неправительственных организаций, а также около 1000 волонтеров.
Учения также предусматривают эвакуацию жителей Вильнюса и муниципалитетов возле белорусской границы по сценарию потенциального военного вторжения со стороны Беларуси.
Уже 29 сентября власти проверят системы оповещения населения, в том числе сирены, экстренные сообщения, которые отправляются на мобильные телефоны, а также приложение LT72, чтобы проверить готовность к чрезвычайным ситуациям.