В Варшаве под открытым небом открылась выставка, посвященная уроженцу Минска Ежи Гедройцу 25.09.2026, 22:41

Иллюстрационное фото

Экспозиция приурочена к Году публициста и мыслителя, объявленному Сенатом Польши.

В центре Варшавы открылась выставка, посвященная уроженцу Минска Ежи Гедройцу и кругу парижского журнала Kultura. Экспозиция на площади Юзефа Пилсудского знакомит с деятельностью Гедройца, которого называли «Князем из Мезон-Лаффит», а также с историей Литературного института и ролью парижской «Культуры» в польской интеллектуальной жизни, передает «Польское радио».

Особое место на выставке занимают высказывания Ежи Гедройца. По словам автора концепции экспозиции Станислава Манцевича из Фонда парижского журнала Kultura, многие из них и сегодня звучат удивительно актуально.

«Когда читаешь эти цитаты, особенно поражает то, что слова, сказанные десятки лет назад, остаются актуальными и сегодня. Поэтому здесь они напечатаны крупными буквами. В основном это высказывания Ежи Гедройца о Восточной Европе — о наших соседях и о России. На мой взгляд, эта выставка важна не только в связи с юбилейными датами, но и именно благодаря своей актуальности», — отметил Станислав Манцевич.

Фото: T. Tołłoczko / Pałac Saski

На выставке также представлены крупноформатные фотографии из собрания Литературного института, основанного Гедройцем в 1946 году. Институт стал одним из важнейших центров независимой польской политической мысли и литературной жизни в эмиграции.

На фотографиях можно увидеть известных представителей круга парижского журнала Kultura, среди которых Чеслав Милош, Зофья Херц, Стефан Киселевски, Марек Хласко и Витольд Гомбрович.

Экспозиция приурочена к Году Ежи Гедройца, объявленному Сенатом Польши. В 2026 году отмечаются сразу две связанные с ним юбилейные даты — 120 лет со дня рождения Гедройца (в Минске на территории современной Беларуси) и 80 лет со дня основания Литературного института.

Выставка размещена рядом с центральным входом в Саксонский парк в Варшаве и будет открыта до июля следующего года.

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