Угроза Славянску почти снята 25.09.2026, 21:27

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OSINT-эксперт рассказал о тайных успехах ВСУ.

У Сил обороны Украины есть новые успехи на участке фронта между Боровой и Славянском, хотя о них пока официально не объявлено. Угроза для Славянска со стороны РФ практически полностью снята.

Об этом сообщил авторитетный OSINT-обозреватель Клемент Молин.

По его данным, украинские войска успешно наступают на участке фронта протяжностью около 90 км. ВСУ при этом сохраняют режим секретности, чтобы не информировать врага.

«На этом направлении украинские силы близки к тому, чтобы обеспечить безопасность Славянска — одного из двух ключевых городов Донбасса — отодвинув линию фронта. Город Лиман, который является северным «замком» Донбасса, сейчас хорошо защищен и обеспечен всем необходимым… Большая часть освобожденных территорий пока официально не была объявлена украинской стороной — придется еще немного подождать», — рассказал Молин.

Он констатировал, что российская группировка «Запад» в 2026 году потерпела серьезное поражение в войне против Украины. ВСУ сейчас успешно срезают вклинения оккупантов.

«Ограниченные наступательные действия ВСУ в 2026 году уже позволили освободить вдвое больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года», — констатировал OSINT-эксперт.

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