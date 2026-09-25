В Беларуси стартовали продажи большого электрического кроссовера Nissan NX8 1 25.09.2026, 21:05

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Фото: Nissan

Авто предлагается в трех версиях.

В Беларуси начались продажи электрического кроссовера Nissan NX8. Интерес к новинке оказался высоким, поэтому многие автомобили были заказаны до официального старта продаж. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского дистрибьютора марки Nissan.

По габаритам NX8 относится к D-классу: длина — 4870 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2917 мм. В салоне пять мест, объем заднего багажника достигает 773 литров, плюс 95 литров предусмотрено в переднем отсеке. Для сравнения, у Tesla Model Y длина составляет 4751 мм, а колесная база — 2890 мм, то есть NX8 заметно крупнее.

Интерьер построен вокруг трех мультимедийных экранов. Перед водителем расположена 10,25-дюймовая приборная панель, центральную и правую часть передней панели занимает блок из двух тачскринов диагональю 15,6 дюйма каждый.

Nissan NX8 предлагается в трех версиях: 580 Pro, 580 Max и 650 Max. В начальном варианте установлен электромотор мощностью 292 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды. Батарея емкостью 73 кВт·ч обеспечивает запас хода до 580 км по циклу CLTC. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает около 12 минут.

В максимальной комплектации запас хода увеличен до 650 км. Здесь применяется тяговая батарея на 81 кВт·ч и двигатель отдачей 340 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а зарядить батарею с 30 до 80% можно за 10 минут. Обе версии имеют строго задний привод.

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