Третий за неделю российский НПЗ остановился после атаки БПЛА

Третий за неделю российский НПЗ остановился после атаки БПЛА2
- 25.09.2026, 20:51
Пермский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения.
НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС) «Лукойла», седьмой по объему переработки в РФ, полностью остановил переработку нефтяного сырья из-за повреждений технологических установок и возгораний в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 25 сентября, сообщили Reuters три источника в отрасли.
По информации источников, на заводе мощностью более 12 млн тонн в год были повреждены и загорелись межцеховые трубопроводы, резервуары с нефтепродуктами и отдельные вторичные установки.
Ранее «Пермнефтеоргсинтез» останавливал переработку с 21 августа из-за повреждений от атаки БПЛА, однако уже к концу августа, по информации источников Reuters, завод возобновил производство.
Выпускающий ежегодно около 2 млн тонн бензина и порядка 5 млн тонн дизтоплива ПермНОС стал третьим нефтезаводом, остановившим выпуск на этой неделе. С 25 сентября после атаки беспилотников прекратил переработку нефти Новошахтинский завод нефтепродуктов, а 22 сентября встал Куйбышевский НПЗ «Роснефти».
Всего с начала месяца восемь российских НПЗ прекратили работу из-за украинских атак. Среди них Московский НПЗ «Газпром нефти» (20 сентября) и еще два завода, снабжающих столичный регион — «Ярославнефтеоргсинтез» (17 сентября) и Рязанский НПЗ (6 сентября).