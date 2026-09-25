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Третий за неделю российский НПЗ остановился после атаки БПЛА

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  • 25.09.2026, 20:51
Третий за неделю российский НПЗ остановился после атаки БПЛА
Иллюстрационное фото

Пермский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения.

НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС) «Лукойла», седьмой по объему переработки в РФ, полностью остановил переработку нефтяного сырья из-за ‌повреждений технологических установок и возгораний в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 25 сентября, сообщили Reuters три источника в отрасли.

По информации источников, на заводе мощностью более 12 млн тонн в год были повреждены и загорелись межцеховые трубопроводы, ‌резервуары с нефтепродуктами и отдельные вторичные установки.

Ранее «Пермнефтеоргсинтез» останавливал ‌переработку с 21 августа из-за повреждений от атаки БПЛА, однако уже к концу августа, по информации источников Reuters, завод возобновил производство.

Выпускающий ежегодно около 2 млн тонн бензина и порядка 5 млн тонн дизтоплива ПермНОС стал третьим нефтезаводом, остановившим выпуск на этой неделе. С 25 сентября после атаки беспилотников прекратил переработку нефти Новошахтинский завод нефтепродуктов, а 22 сентября встал Куйбышевский НПЗ «Роснефти».

Всего с начала месяца восемь российских НПЗ прекратили работу из-за украинских атак. Среди них Московский НПЗ «Газпром нефти» (20 сентября) и еще два завода, снабжающих столичный регион — «Ярославнефтеоргсинтез» (17 сентября) и Рязанский НПЗ (6 сентября).

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