Высокие цены на топливо оказались выгодными для бюджета Германии

Высокие цены на топливо оказались выгодными для бюджета Германии7
- 25.09.2026, 20:01
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Автомобилисты в ФРГ платят четыре разных вида налогов.
В последние месяцы бензин в Германии существенно подорожал из-за эскалации конфликта вокруг Ирана, роста маржи нефтезаводов и логистических трудностей. При этом при цене бензина в 2,30 евро за литр 52,5% поступает в казну государства. И чем дороже будет топливо, тем больше средств получит немецкий бюджет, подсчитал автомобильный клуб Mobil in Deutschland.
Автомобилисты платят четыре разных вида налогов: налог на энергию, налог на выбросы CO2, налог на выбросы парниковых газов и налог на добавленную стоимость (НДС). Без этих акцизов литр бензина премиум-класса стоил бы около 90 центов вместо 2 евро, отмечает руководство клуба.
Как отмечают эксперты Mobil in Deutschland, чем выше будет стоимость бензина и дизтоплива, тем более заметные суммы будут поступать в бюджет страны.