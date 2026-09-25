Ученый выдвинул революционную гипотезу о происхождении сознания у человека 9 25.09.2026, 19:51

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У теории есть провокационное следствие для искусственного интеллекта.

Сознание, возможно, возникло в эволюции не как побочный продукт растущего интеллекта, а чтобы решать особую задачу, с которой один лишь «ум» не справляется, — согласовывать конфликтующие потребности организма ради выживания. Такую гипотезу выдвинул когнитивный ученый. Работа опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

По мысли Джеффа Стибела из Университета Тафтса, интеллект и сознание решают разные задачи. Интеллект «обращен наружу»: он моделирует внешний мир, просчитывает и предсказывает. А сознание «обращено внутрь»: оно нужно, чтобы примирять конфликтующие внутренние потребности — голод, страх, боль, желание — и превращать их в единое согласованное действие, особенно когда ресурсов мало, а риск велик.

Автор выделяет три уровня регуляции: поддержание целостности отдельной клетки, управление конфликтами между процессами и, наконец, «согласующий контроль», сводящий все противоречивые потребности в одно решение. Именно этот высший уровень он и связывает с сознанием как таковым.

У теории есть провокационное следствие для искусственного интеллекта: одной вычислительной мощности для возникновения сознания недостаточно. Пока у системы нет собственной «шкуры на кону» — реальной ставки на собственное выживание, — никакая, даже самая продвинутая, модель не станет сознательной. Стоит подчеркнуть, что это именно теоретическая концепция, предмет научных споров, а не доказанный факт; но она предлагает свежий взгляд на давний вопрос о природе сознания и его отличии от интеллекта.

Вопрос о том, зачем вообще нужно сознание, — один из самых трудных в науке: с точки зрения чистой логики организм мог бы обрабатывать информацию и без субъективных переживаний. Разные теории объясняют его по-разному — от «глобального рабочего пространства» мозга до квантовых гипотез. Подход, разводящий сознание и интеллект по разным задачам, интересен тем, что делает субъективный опыт не лишней надстройкой, а необходимым инструментом выживания.

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