Президент Сербии лаконично поставил на место российских пропагандистов

Президент Сербии лаконично поставил на место российских пропагандистов3
- 25.09.2026, 20:20
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Видеофакт.
Российские пропагандисты попытались спровоцировать президента Сербии Александра Вучича в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, задав вопрос о визите президента Украины Владимира Зеленского в Белград, который состоялся в августе.
«Приглашение Зеленского в Белград не все поняли. Как вы это прокомментируете», – спросил журналист пропагандистской программы «Вести», выходящей на государственном в РФ телеканале «Россия».
В ответ сербский лидер дал понять, что политика и решения сербского государства не имеют никакого отношения к России.
«Я президент Сербии. А как вы думаете и что вы думаете, как мы поняли, когда вы разговариваете с украинцами, с американцами? Это наша политика», – ответил Вучич на русском языке.
Как известно, встреча украинского и сербского лидеров в Белграде состоялась 8 августа. Это был первый официальный визит Зеленского в Сербию.