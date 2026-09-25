Путин цинично оправдал российские удары по Украине и обвинил ее в срыве переговоров 10 25.09.2026, 21:08

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Фота: Getty Images

Диктатор заявил, что украинцы якобы первыми нанесли удары по РФ.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Украина, по его словам, «попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки». Его заявления приводят российские СМИ.

Также он обвинил Украину в том, что она прервала переговоры в Стамбуле, но, по его словам, «за несколько недель до выборов заявила о готовности возобновить переговоры».

Кроме того, Путин цинично заявил, будто бы именно Украина начала наносить удары по России, а российские удары по Украине, мол, являются ничем иным, как ответом.

«Это они всё начали. Они должны ощутить ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки не приведут к нужному им результату, а только ухудшат положение», – заявил диктатор.

Он подчеркнул, что реакция России на действия Украины, в частности на «удары по мирной инфраструктуре, оказалась существенной».

По словам диктатора, мирные предложения сейчас «на столе», но «после всего того, что они (Украина, – ред.) сделали», РФ ещё «хорошо подумает, что нужно сделать».

Также Путин в очередной раз заверил, что Россия якобы не готовится к боевым действиям с Европой. Говорит, что «для этого нет оснований». Заявление главы Минобороны Эстонии о возможном конфликте с РФ он назвал провокацией.

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