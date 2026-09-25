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Зеленский провел Ставку

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  • 25.09.2026, 22:07
Зеленский провел Ставку
Фото: Getty Images

Президент Украины объявил о запуске производства различных типов реактивных двигателей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 25 сентября, заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили испытания перехватчиков против российских реактивных «Шахедов» и защиту инфраструктуры дата-центров.

«Были доклады о проценте сбитых ракет, об опыте подразделений, занимающихся перехватом. Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство», — сообщил Зеленский по итогам заседания Ставки.

По его словам, также «есть новые решения и по развертыванию производства в Украине различных типов реактивных двигателей».

Зеленский добавил, что на Ставке также был доклад ГУР Минобороны о российских технологических планах на 2027 год. В частности, речь идет о средствах, на которые рассчитывают российские власти, производственных мощностях, использовании схем поставок компонентов в Россию.

«В соответствии с угрозами корректируем наши меры противодействия. Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии — новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, которые россияне используют для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистических», — отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, также приняты дополнительные решения для защиты и бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи.

«Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность правительственных чиновников и руководителей спецслужб», — констатировал президент.

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