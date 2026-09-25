Зеленский провел Ставку

Зеленский провел Ставку4
- 25.09.2026, 22:07
Президент Украины объявил о запуске производства различных типов реактивных двигателей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 25 сентября, заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили испытания перехватчиков против российских реактивных «Шахедов» и защиту инфраструктуры дата-центров.
«Были доклады о проценте сбитых ракет, об опыте подразделений, занимающихся перехватом. Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство», — сообщил Зеленский по итогам заседания Ставки.
По его словам, также «есть новые решения и по развертыванию производства в Украине различных типов реактивных двигателей».
Зеленский добавил, что на Ставке также был доклад ГУР Минобороны о российских технологических планах на 2027 год. В частности, речь идет о средствах, на которые рассчитывают российские власти, производственных мощностях, использовании схем поставок компонентов в Россию.
«В соответствии с угрозами корректируем наши меры противодействия. Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии — новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, которые россияне используют для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистических», — отметил глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, также приняты дополнительные решения для защиты и бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи.
«Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность правительственных чиновников и руководителей спецслужб», — констатировал президент.