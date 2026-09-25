В России уничтожили больше 40 тонн сала, которое везли из Беларуси 7 25.09.2026, 21:54

1,682

Состояние деликатеса признали неудовлетворительным.

В управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 25 сентября рассказали об уничтожении больше 40 тонн сала. Его везли из Беларуси в августе. Состояние свиного шпика признали неудовлетворительным.

С 19 по 21 августа машины пытались ввезти это сало в Россию, их остановили в пункте пропуска «Красная Горка». У водителей не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Кроме того, на доступной к осмотру части шпика не было нужной маркировки.

В дальнейшем контролеры досмотрели груз и обнаружили следы зачистки маркировочных этикеток и наличие клейм ESPANA. Для исключения особо опасных заболеваний провели лабораторные исследования.

Правоохранители Смоленской области помогли определить виновных. Для сохранения благоприятной эпизоотической ситуации Россельхознадзор усилил контроль за нелегальными перевозками продукции животного происхождения и живых животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com