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В России уничтожили больше 40 тонн сала, которое везли из Беларуси

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  • 25.09.2026, 21:54
  • 1,682
В России уничтожили больше 40 тонн сала, которое везли из Беларуси

Состояние деликатеса признали неудовлетворительным.

В управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 25 сентября рассказали об уничтожении больше 40 тонн сала. Его везли из Беларуси в августе. Состояние свиного шпика признали неудовлетворительным.

С 19 по 21 августа машины пытались ввезти это сало в Россию, их остановили в пункте пропуска «Красная Горка». У водителей не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Кроме того, на доступной к осмотру части шпика не было нужной маркировки.

В дальнейшем контролеры досмотрели груз и обнаружили следы зачистки маркировочных этикеток и наличие клейм ESPANA. Для исключения особо опасных заболеваний провели лабораторные исследования.

Правоохранители Смоленской области помогли определить виновных. Для сохранения благоприятной эпизоотической ситуации Россельхознадзор усилил контроль за нелегальными перевозками продукции животного происхождения и живых животных.

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