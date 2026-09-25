Подача белорусской теннисистки вызвала бурную реакцию в соцсетях 25.09.2026, 22:17

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Фото: Team BY / Telegram

Пользователи обратили внимание на необычную работу ног перед ударом по мячу.

Техника выполнения подачи белорусской теннисистки Александры Саснович на турнире категории WTA 500 в Сингапуре вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Видео, на котором 132-я ракетка мира выполняет этот технический элемент, набрало сотни тысяч просмотров.

Непосредственно перед ударом по мячу Саснович необычно разворачивает бедро в сторону, что и стало предметом общественного обсуждения в сети.

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