закрыть
25 сентября 2026, пятница, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подача белорусской теннисистки вызвала бурную реакцию в соцсетях

  • 25.09.2026, 22:17
  • 1,614
Подача белорусской теннисистки вызвала бурную реакцию в соцсетях
Фото: Team BY / Telegram

Пользователи обратили внимание на необычную работу ног перед ударом по мячу.

Техника выполнения подачи белорусской теннисистки Александры Саснович на турнире категории WTA 500 в Сингапуре вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Видео, на котором 132-я ракетка мира выполняет этот технический элемент, набрало сотни тысяч просмотров.

Непосредственно перед ударом по мячу Саснович необычно разворачивает бедро в сторону, что и стало предметом общественного обсуждения в сети.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров